В Белоруссии предложили исключить из конституции тезис о нейтралитете

Из конституции Белоруссии предлагается исключить норму о стремлении страны к нейтралитету. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич, сообщает БелТА.

По его словам, «при этом на конституционном уровне предложено закрепить положение о том, что с территории Республики Беларусь, со стороны нашего государства не будет никаких угроз другим государствам».

Миклашевич добавил, что для защиты суверенитета Белоруссии страна будет использовать коллективную оборону, в частности, ОДКБ, членом которой является Минск.

В среду, 11 августа, в Минске проходит заседание Конституционной комиссии, в ходе которого рассматриваются уточнения разработанных Конституционной комиссией изменений в конституцию страны на основе замечаний членов комиссии.

Ранее в Минске подготовили проект новой Конституции. В основном законе страны предлагается прописать статус Всебелорусского народного собрания, закрепить брак как союз мужчины и женщины, изменить полномочия президента и требования к кандидатам на эту должность.