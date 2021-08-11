Жириновский потребует возбудить дело после оскорблений от экс-посла Азербайджана

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube прокомментировал скандальное заявление экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который назвал Жириновского и русский народ свиньями.

По словам политика, он не оставит это безнаказанным.

«Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — сказал лидер ЛДПР.

В свою очередь ведущий шоу Владимир Соловьев отметил, что азербайджанский дипломат «наговорил на статью», добавив, что ждет комментариев от официальных лиц Азербайджана.

Ранее бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ходе обращения дипломат позволил себе резкие высказывания, назвав «свиньями» Жириновского и русский народ.