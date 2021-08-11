Генерала Лебедя обвинили в разработке плана по свержению Горбачева

В августе 1991 года генерал Александр Лебедь участвовал в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачева, заявил первый секретарь московского горкома КПСС Юрий Прокофьев. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Лебедь выступил как «настоящий предатель».

«Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошел так называемый переворот, он встал на сторону Ельцина», — отметил Прокофьев.

По его мнению, сам Горбачев мог также быть причастен к созданию ГКЧП. Их действия являются провокацией, а не попыткой переворота, добавил он.

Ранее последний руководитель СССР заявил, что СССР распался из-за попытки государственного переворота в августе 1991 года и Беловежского соглашения, положившего начало независимым России, Украине и Белоруссии.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.