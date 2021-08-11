В Крыму готовы требовать с Украины возмещение ущерба за разграбление полуострова

Украина не имеет права требовать репарации за Крым. Наоборот, власти страны должны возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за годы нахождения в ее составе, заявил РИА «Новости» вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России - компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим», — сказал политик.

Он назвал идею Украины требовать репарации бредовыми, отмечая, что украинский народ, наверняка, сам от них устал.

Он подчеркнул, что Россия вкладывает сотни миллиардов рублей на приведение в порядок Крыма и возвращение ему славы цветущего края, в то время как в составе Украины на протяжении десятилетий полуостров был объектом эксплуатации и ограбления.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ранее заявил, что со своими требованиями выплатить репарации за Крым Украина обратилась «не по адресу». По его словам, Москва не будет финансировать государства «бандеровского толка».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.