Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска США из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, так как местные силы безопасности должны сами сражаться за свою страну, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года.