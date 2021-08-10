Лукашенко поручил правительству выработать дополнительные меры против новых санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против новых санкций со стороны Запада. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщает государственное агентство «БелТА».

«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры», — сказала она.

Ранее Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о введении новых санкций против Белоруссии, которые коснутся кредитного финансирования и нефтепродуктов.

Санкции против Белоруссии ввело и правительство Великобритании.