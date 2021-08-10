Мэр Мурманска покидает свой пост

Мэр Мурманска Андрей Сысоев заявил о своем намерении отказаться от возглавляемого поста. Об этом он сообщил на брифинге во вторник, 10 августа, передает РИА «Новости».

«Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов», — сказал градоначальник.

Сысоев напомнил, что руководил администрацией города в течение 9 лет, в 2019 году он был единогласно избран главой муниципального образования.

Мэр заявил, что в настоящее время федеральное правительство вкладывает много сил в развитие Арктики, и это требует привлечения дополнительных ресурсов, а также добавил, что покинет пост главы муниципального образования, но будет продолжать исполнять обязанности депутата горсовета.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина. Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.