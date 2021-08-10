Жириновский призвал поменять политику России по отношению к соседним странам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России необходимо поменять политику по отношению к соседним государствам. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению политика, российская сторона тратит большие деньги и ресурсы на соседние страны, а Белоруссия, Украина и страны Средней Азии просто «пользуются богатствами России». Жириновский подчеркнул, что России, как он считает, не нужны союзные страны, соседи сами должны были «проситься в состав России».

Ранее Жириновский рассказал, что было бы с Россией, если бы СССР не распался. По его словам, в этом случае страна не потеряла бы республики и была бы самой успешной в мире. Политик заявил, что также Россия была бы монополистом на газово-нефтяном рынке, потому что все ресурсы Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана были бы объединены.