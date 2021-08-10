Китай отозвал посла в Литве

В Китае приняли решение отозвать посла в Вильнюсе в связи с намерением литовского правительства открыть представительство Тайваня в стране. Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел КНР.

«Правительство Литвы, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания КНР на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня. Правительство КНР выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве», — говорится в сообщении.

Кроме того, китайские власти потребовали от Литвы отозвать посла из Китая, а также отменить решение по Тайваню.

«Мы также предупреждаем власти Тайваня, что «независимость Тайваня» — это тупик, и попытки участвовать в сепаратистской деятельности на международной арене не увенчаются успехом», — добавили в МИД КНР.

Ранее в СМИ сообщалось, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил о том, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться «Тайваньским представительством в Литве».

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что полное воссоединение Китая является исторической миссией Коммунистической партии Китая, поэтому компартия хочет остановить любые попытки борьбы за независимость Тайваня.