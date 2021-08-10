В Крыму назвали глупостью требование Украины выплатить репарации

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал глупостью заявление властей Украины о том, что Россия обязательно заплатит Украине репарации за присоединение Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет», — сказал политик.

Фикс напомнил, что Крым был присоединен к России в ходе референдума, в соответствии с международным правом, «никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал». Жители Крыма сами захотели вернуться к России.

Вице-спикер обратил внимание на то, что киевские власти почему-то умалчивают, как «разворовывали полуостров» в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки украли все сбережения крымчан в 2014 году.

Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, напомнив о том, что после Второй мировой войны Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Крым никогда не будет российской территорией. По его словам, «оккупанты» в Крыму никогда не будут любить полуостров так, как это делают украинцы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.