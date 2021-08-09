Соловьев раскритиковал условие Лукашенко для признания Крыма российским

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который выдвинул условие для признания Крыма российским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соловьев отметил, что для президента страны – это «довольно странное заявление».

«Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока, в этом заявление Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», — написал Соловьев.

Ранее Лукашенко обязался признать Крым частью России, но готов сделать это только с одним условием — «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

Он подчеркнул, что признанию Минском полуострова не помешает даже Будапештский меморандум.