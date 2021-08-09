США вводит новые санкции против Белоруссии

Правительство Соединенных Штатов вводит новые санкции против Белоруссии, которые включают блокировку активов официальных лиц республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По словам президента США Джо Байдена, действия белорусских властей несут «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Он рассказал, что новые санкции Вашингтона против Белоруссии затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт.

Министерство финансов США вводит санкции против 23 физических лиц и 21 юридического лица, которые связаны с Белоруссиией.

Новые меры воздействия затронули Национальный олимпийский комитет Белоруссии, Следственный комитет республики и «Беларуськалий».

Ранее Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о введении новых санкций против Белоруссии, которые коснутся кредитного финансирования и нефтепродуктов.

Санкции против Белоруссии ввело и правительство Великобритании.

Отмечается, что эти санкции дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.