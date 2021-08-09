Верховный суд России не восстановил Грудинина на выборах в Госдуму

Верховный суд России признал законным решение ЦИК об исключении директора «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов партии КПРФ. Политик не сможет принять участие в выборах в Государственную думу в текущем году, сообщает РИА «Новости».

«Отклонить жалобу политической партии КПРФ и Грудинина», — заявила судья.

До этого в Центризбирком поступило письмо от бывшей жены Грудинина о том, что у него имеется доля в иностранной компании. Согласно данным Генпрокуратуры, представленным на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD. Данное юридическое лицо зарегистрировано в Белизе.

В связи с чем ЦИК зарегистрировал список из 344 кандидатов в парламент от КПРФ, при этом Грудина исключили. В качестве причины исключения указывались данные о владении иностранными финансовыми инструментами.

В свою очередь КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК «необоснованным и незаконным».

Ранее ЦИК представил новые документы об иностранных активах Грудинина. Также юрист нашел подтверждение активности офшора Грудинина в Белизе.