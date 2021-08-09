В Крыму ответили пословицей на слова Лукашенко об условии признания полуострова российским

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым и Севастополь частью России только «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию» «не приблизит Лукашенко к Европе», рассказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что у белорусского лидера не получится «усидеть на двух стульях».

По мнению парламентария, подобная позиция невыгодна для Белоруссии и может вызывать только «недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Это заявление не приблизит Лукашенко к Европе, но точно вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника. Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — сказал парламентарий.

Ранее Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, когда белорусская сторона признает Республику Крым и Севастополь частью России.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию — за мной дело не заржавеет», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что от признания Крыма российским его ограничивает, предположительно, Будапештский меморандум (Лукашенко назвал его «декларацией») о ядерном разоружении, в котором был закреплен отказ Белоруссии от ядерного оружия, который де-факто был объявлен еще в 1993 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.