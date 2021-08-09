Политолог рассказал, почему протест в Белоруссии закончился провалом

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, почему протесты после президентских выборов 2020 года в Белоруссии закончились провалом, передает «Лента.ру».

«Если бы Кремль не помог Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришел бы к краху. Причем против него бы выступило прежде всего его ближайшее окружение», — считает Болкунец.

Политолог уточнил, что Александр Лукашенко сумел очистить политическое поле Белоруссии как от сторонников прозападного курса, так и пророссийских сил.

Ранее минюст Белоруссии потребовал провести ликвидацию негосударственной «Белорусской ассоциации журналистов». БАЖ обвиняют в нарушил третью статью 27 закона РБ «Об общественных объединениях».

До этого в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы сразу нескольких общественных организаций: правозащитный центр «Весна», издание «Имена», движение «За свободу», организация «Батьковщина» и БАЖ.