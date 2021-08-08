Латвия предупредила об опасности столкновения НАТО и России

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что милитаризация Минском границы с Литвой, а также предстоящие российско-белорусские военные учения чреваты тем, что могут вылиться в «инцидент» с войсками НАТО в странах Прибалтики и в Польше, сообщает Financial Times.

В беседе с изданием Ринкевичс подчеркнул, что во время предстоящих в следующем месяце учений «Запад-2021» существует большая вероятность «недопонимания некоторых действий» со стороны России и Белоруссии.

«Когда у вас пограничный кризис, когда у вас проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете [свое военное] присутствие на нашей стороне — на литовской, эстонской и польской сторон — то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — сказал министр.

Совместные учения «Запад-2021» пройдут c 10 по 19 сентября на территории России и Белоруссии. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.

На границе Литвы и Белоруссии, где вопрос с миграционным кризисом остается острым, в ночь на 8 августа были слышны звуки выстрелов и сигналы ракетниц. Минск объяснил это плановыми учениями на границе. Вильнюс же со своей стороны заявил, что предотвратил пересечение границы 80 мигрантами, однако справляться с потоком желающих попасть в Евросоюз нелегалами пограничникам все сложнее. Литва выразила готовность обратиться за помощью к странам-партнерам ЕС.