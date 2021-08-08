Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

Белорусский оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире государственного телеканала СТВ прокомментировал свое отношение к деятельности белорусского президента Александра Лукашенко.

По его словам, «если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит».

«С точки зрения личности, как человека — да, его стойкость вызывает уважение», — добавил Протасевич.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией с политической точки зрения.