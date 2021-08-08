Кравчук рассказал, чем Зеленский отличается от предшественников

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский отличается от предшественников стремлением «сломать систему». Об этом он сообщил в эфире «Украина 24tv».

Как отметил Кравчук, сейчас политик только начал ломать систему, но пока не завершил начатое. По его мнению, предыдущие президенты Украины демонстрировали «полусоветское поведение» и были «вождями», но у Зеленского этого качества нет.

Ранее Кравчук назвал своей «самой большой ошибкой» доверие к России. По его словам, он был убежден, что Россия будет применять к другим странам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними». Он добавил, что не сделал выводов, став президентом, и только тогда понял, что именно Россия мешает ему строить независимую Украину.

Также Кравчук заявил, что передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году стала не «подарком», а «заботой» для Украины.