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В Госдуме предложили раздать российские паспорта всем желающим на Украине

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил дать возможность жителям Украины, «чувствующим связь с Россией», получать российское гражданство по упрощенной схеме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу партии.

«Считаю всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским на Украине — нужно дать возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину», — сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что так же поступает Израиль, поощряющий репатриацию евреев.

В России уже действует закон, упрощающий натурализацию для граждан Белоруссии и Украины: с марта 2020 года им не нужно проходить собеседование на знание русского языка.

Ранее стало известно, что «Справедливая Россия — За правду» разрабатывает законопроект о возвращении Волгограду названия Сталинград.

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