Бывший депутат Рады Анна Герман назвала способ, который позволит Украине вновь «быть с Крымом и Донбассом». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

По ее словам, это возможно только в том случае, если Киев помирится с Россией и Белоруссией.

«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважили наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», — считает Герман.

Экс-парламентарий добавила, что украинцам нужно навсегда забыть о своей «мечте», если они не станут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.