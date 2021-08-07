Главу МИД Швеции обвинили в раскрытии гостайны российским пранкерам

Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд в своей статье заявил, что глава МИД Швеции Анн Линде могла раскрыть гостайну российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу).

По словам журналиста, во время разговора Линде рассказала россиянам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами. Дипломат также сообщила им, что у Стокгольма имеются деньги на поддержку гражданского общества в размере €38 млн на ближайшие пять лет.

«Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные?» — написал Ланестранд.

Автор публикации отметил, что местные СМИ «почти ежедневно пугают шведов попытками России повлиять на развитие Швеции», и назвал такую ситуацию лицемерием. Он также утверждает, что Линде открыто сказала пранкерам, что деньги шведских налогоплательщиков «втихомолку переводятся» на счета в России через третью страну.

Ранее Вован и Лексус разыграли президента Украины Владимира Зеленского, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко.