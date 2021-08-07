На Украине раскрыли план по разделу страны

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил о приближающемся разделе Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

По словам бывшего парламентария, в стране наблюдается мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Он думает, что их могут использовать как инструмент раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», — сказал Мураев.

Он утверждает, что финансирование радикалов осуществляется через международный фонд «Возрождение», также в этом участвует экс-президент страны Петр Порошенко. По мнению политика, в то же время президент Украины Владимир Зеленский из-за «детского мышления» не понимает, что происходит на самом деле.

«Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», — предположил Мураев.

Он также не исключил, что от Украины может остаться «небольшой кусочек».

Ранее бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет неминуемый распад.