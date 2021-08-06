Белоруссия выставила на границе с Литвой резерв пограничников

Белоруссия выставила на границе в Литвой резерв пограничников. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета республики.

«Органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь», — сообщает ГПК.

5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны.

До этого белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, которые продлятся до 12 августа. В маневрах принимают участие пограничники в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

В свою очередь Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

Кроме того, Литва начала строительство забора на границе с Белоруссией. Впоследствии стало известно, что стране не хватает колючей проволоки для сооружения забора, после чего Эстония пообещала подарить Литве 100 км проволоки.