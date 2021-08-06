В МИД оценили отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Государственную думу в сентябре этого года не повлияет на качество мониторинга избирательного процесса. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что вместо БДИПЧ в Россию могут приехать другие независимые мониторинговые структуры, получившие от Москвы приглашения.

При этом Гаврилов добавил, что в МИД разочарованы решением бюро, которое, по его словам, было принято в одностороннем порядке. Дипломат отметил, что российская сторона так и не получила внятных объяснений, почему параметры, которые приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других стран, оказались неприменимы к России.

«Все это сильно напоминает … логику в духе «либо по-нашему, либо никак». И это, конечно, не оздоравливает диалог с бюро, скорее его затрудняет», — сказал представитель МИД.

В начале августа ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.

Ранее в США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму.