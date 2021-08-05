В ЛНР рассказали о плане Украины по отказу от Минских соглашений

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предполагающий отказ Киева от Минских соглашений. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода», который был одобрен на заседании кабмина 4 августа.

«Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участие в переговорах», — написал Мирошник.

Он отметил, что законопроект предполагает ущемление жителей Донбасса в гражданских и политических правах, а также посягает на их жизнь и свободу.

Мирошник подчеркнул, что если Верховная Рада Украины примет этот законопроект, то любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений станут бессмысленными.

По его словам, законопроект «нарушает практически все без исключения пункты комплекса мер по выполнению минских соглашений и не предполагает согласования со второй стороной конфликта никаких норм будущего жизнеустройства территорий».

Ранее Мирошник потребовал от Киева пересмотреть постановление Верховной рады Украины о проведении местных выборов на всей территории страны, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса.