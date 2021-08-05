Зеленский заявил, что не бросит людей в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, что мы их любим, что они с нами связаны неразрывной украинской ниточкой. Их, конечно, никто не оставит. Это временная история», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в апреле 2014 года вместе со студией «Квартал 95» давал концерт в Донецке и уже тогда почувствовал, что ситуация нагнетается.

Ранее Зеленский предложил, жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в РФ.

По словам президента Украины, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. Он привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.

Он подчеркнул, что жителям Донбасса, которые считают регион украинским, нужно «быть там, держаться и ждать исторического момента», которым воспользуются в Киеве для воссоединения территорий.