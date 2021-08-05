Зеленский: Россия пожалеет о решениях по поводу Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

«Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Крым является «первой спичкой», из-за которой отношения украинцев и россиян ухудшились, предположительно, на несколько поколений вперед.

Зеленский назвал неправдой, что все русские ненавидят украинцев и наоборот.

Ранее Зеленский предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в РФ.

По словам президента Украины, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. Он привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.

Он подчеркнул, что жителям Донбасса, которые считают регион украинским, нужно «быть там, держаться и ждать исторического момента», которым воспользуются в Киеве для воссоединения территорий.