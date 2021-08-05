СМИ: первый замглавы Минюста Любимов покинет пост

Юрий Любимов, согласно предварительным данным, уйдет с поста первого заместителя министра юстиции России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к Минюсту.

«В ближайшее время должны освободить Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции России», — уточнил собеседник агентства.

Вероятная причина отставки Любимова не называется.

Также предполагается, что освободившуюся должность займет Евгений Забарчук, находящийся на посту замминистра с апреля прошлого года.

Официального подтверждения информации о будущих кадровых изменениях пока нет.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Крыма Евгений Рукавишников уйдет в отставку. Он был назначен на должность министра топлива и энергетики Республики Крым в декабре 2019 года. С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.