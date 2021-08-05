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Захарова оценила призыв Зеленского к русскоговорящим жителям Донбасса найти дом в России

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит искать дом на территории России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну». Представитель МИД задалась вопросом, за что держаться коренным жителям Украины, если ее власти продают земли иностранцам.

«Несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО. Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?» — написала Захарова.

Российский дипломат отметила, что если тем, кто чувствует себя русскими, украинский президент предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто ратует за вхождение Украины в ЕС и НАТО.

По мнению представителя МИД, политика Зеленского приведет к реальной сдаче суверенитета Украины.

«Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным <...> И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — подытожила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а те жители региона, которые считают себя русскими, могут переехать в Россию.

До этого украинский лидер подчеркивал, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы.

В Госдуме, комментируя заявление Зеленского, отметили, что он скоро «замахнется» на территорию России. А в Совфеде назвали «неумным» призыв Зеленского к жителям Донбасса переезжать в Россию.

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