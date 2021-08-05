Лукашенко назвал нацистами власти ряда стран из-за ситуации с мигрантами

Президент Белоруссии назвал нацистами власти некоторых сопредельных стран из-за их действий в отношении мигрантов. Его слова приводит «БелТА».

«Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты <…> Дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — заявил глава государства.

Он также счел настораживающими события на западных границах Белоруссии, в частности, на границе с Литвой. По мнению Лукашенко, страны запада «вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления».

Кроме того, президент поручил белорусским силовикам закрыть каждый метр границы.

Ранее Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

До этого Литва начала строительство забора на границе с Белоруссией. Впоследствии стало известно, что стране не хватает колючей проволоки для сооружения забора, после чего Эстония пообещала подарить Литве 100 км проволоки.