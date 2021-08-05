В ДНР ответили на слова Зеленского о том, что «Донбасс никогда не будет русской территорией»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «любящие Россию» жители Донбасса должны «ехать и искать себе место в России» являются проявлением этноцида и свидетельствуют о незнании истории украинским лидером, заявил «Газете.Ru» депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.

По словам Руденко, подобное заявление интерпретируется как призыв к этноциду, который, по словам парламентария, сейчас «активно практикуется на территории самой Украины».

«Это заявление — наглядный пример того, как относится Украина к значительной части своих сограждан. Перед нами оправдание и проведение политики этноцида, то есть уничтожения народа. Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более ста лет назад никто и не знал здесь понятия «Украина»: это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи», — сказал депутат.

Руденко также подчеркнул, что данное заявление говорит о том, что Зеленскому «было некогда учить историю».

«Донбасс — это исторически русская земля. По историческим меркам 30 лет в так называемой «незалежної Україні» («независимой Украине». — «Газета.Ru») — это историческое недоразумение, а до этого Донбасс всегда был в рамках большой России, будь то советский период, будь то имперский период. Освоение этой территории началось русским государством еще с конца XVI века. Зеленский, видимо, не знает историю», — добавил парламентарий.

При этом депутат выразил мнение, что «Зеленский уже однозначно заработал себе на трибунал в том числе этим высказыванием». Руденко добавил, что в дальнейшем судебные органы дадут оценку «руководителям этого режима».

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была», — сказал украинский лидер.

Он также призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, оставаться на территории своей страны, а любящих Россию и чувствующих себя русскими — уехать в РФ.

В беседе с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал данное заявление «поверхностными рассуждениями» и сообщил, что подобная позиция демонстрируют слабость Зеленского как политика.