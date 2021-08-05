Еще три партии поддержали инициативу «Единой России» о безопасных выборах

«Партия Роста», Партия пенсионеров и «Зеленая альтернатива» поддержали инициативу «Единой России» о безопасных выборах. Соответствующее соглашение было подписано в Центризбиркоме, говорится в публикации на сайте ЕР.

Партии взяли на себя обязательства провести избирательные кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, подчеркнул, что вне зависимости от политических взглядов, участники выборов должны думать о здоровье и безопасности граждан.

20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех норм по коронавирусу ранее взяли на себя такие политсилы, как ЛДПР, «Родина», «Новые люди» и «Зеленые». Отказалась присоединяться к соглашению КПРФ.