Макрон заявил, что третья прививка от COVID-19 понадобится «уязвимым и пожилым»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожилым и уязвимым людям может понадобиться третья вакцинация от коронавируса, Франция будет внедрять ее уже с сентября. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Скорее всего, потребуется третья доза, не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и пожилых», — сказал он.

Ранее в правительстве Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила всю страну. По последним данным, во Франции коронавирусом заразились 6 026 115 человек, скончались 111 695 пациентов.

Также Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, французские лидер предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. В связи с этим тысячи французов устроили протесты.