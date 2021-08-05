В Совфеде оценили призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

По его словам, западные страны, которые призывают Москву отозвать независимость у этих стран, являются провокаторами, не желающими установления мира в этом регионе.

Цеков напомнил, что ситуацию в регионе удалось стабилизировать в 2008 году, когда «в результате грубых ошибок руководства Грузии республики были вынуждены пойти по своему пути».

«Посмотрите на свой «глаз», у вас там есть Косово, которое признали без всяких референдумов. И тогда вы говорили о праве народов на самоопределение», — призвал парламентарий западных политиков.

4 августа группа западных стран в совместном заявлении потребовала от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление было распространено в Совете Безопасности ООН. Его подписали шесть стран-членов СБ ООН — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая вскоре должна занять место в совете. Группа стран осудила Россию за якобы «незаконное военное присутствие» в республиках.