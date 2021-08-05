Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Facebook возглавил антирейтинг соцсетей в России 11:58
В Ставрополе задержали художника, который поставил золотой унитаз у здания ГИБДД 11:56
Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн 11:54
Чемпион Игр оценил слова соперника, что «надо быть из России, чтобы выиграть» 11:53
Макрон заявил, что третья прививка от COVID-19 понадобится «уязвимым и... 11:51
Стали известны подробности о мужчине, выбросившем сына из окна в Москве 11:51
Супругу и трехлетнюю дочь актера Стеклова госпитализировали 11:50
Россиянин дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км... 11:42
Лукашенко заявил, что политика Украины несет угрозу для Белоруссии 11:41
СК выявил новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье за подготовку... 11:37

В Совфеде оценили призыв Запада отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовет признание этих республик. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

По его словам, западные страны, которые призывают Москву отозвать независимость у этих стран, являются провокаторами, не желающими установления мира в этом регионе.

Цеков напомнил, что ситуацию в регионе удалось стабилизировать в 2008 году, когда «в результате грубых ошибок руководства Грузии республики были вынуждены пойти по своему пути».

«Посмотрите на свой «глаз», у вас там есть Косово, которое признали без всяких референдумов. И тогда вы говорили о праве народов на самоопределение», — призвал парламентарий западных политиков.

4 августа группа западных стран в совместном заявлении потребовала от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление было распространено в Совете Безопасности ООН. Его подписали шесть стран-членов СБ ООН — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая вскоре должна занять место в совете. Группа стран осудила Россию за якобы «незаконное военное присутствие» в республиках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Лукашенко заявил, что политика Украины несет угрозу для Белоруссии
Россия взяла золото и бронзу в боксе: события 13-го дня Олимпиады. LIVE
Боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг
«Осознает, что совершил»: что известно о москвиче, выбросившем трехлетнего сына из окна
В Москве задержан мужчина, выбросивший ребенка из окна квартиры
Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией»
Издание «МБХ медиа» прекращает работу
В ЦИК сожалеют в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму
Bloomberg: против штамма «дельта» COVID-19 может понадобиться новая вакцина
Новости и материалы
Facebook возглавил антирейтинг соцсетей в России
В Ставрополе задержали художника, который поставил золотой унитаз у здания ГИБДД
Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн
Чемпион Игр оценил слова соперника, что «надо быть из России, чтобы выиграть»
Макрон заявил, что третья прививка от COVID-19 понадобится «уязвимым и пожилым»
Стали известны подробности о мужчине, выбросившем сына из окна в Москве
Супругу и трехлетнюю дочь актера Стеклова госпитализировали
Россиянин дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на ОИ
СК выявил новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье за подготовку к теракту
Российская ватерполистка о судействе: видимо, нас так боятся, что используют все средства
В Москве выявили 3 227 новых случаев коронавируса
Стало известно имя ближайшего соперника Федора Емельяненко
Бурятский рэпер Everthe8 подписал контракт с нью-йоркским лейблом
В Хакасии мужчина из ревности зарезал семью из пяти человек
В России выявили еще 23 120 случаев коронавируса
Лукашенко поручил закрыть каждый метр белорусской границы
Российский хоккеист о ситуации с Тимановской: не могу представить такое в России
Россиянам назвали наиболее распространенные последствия COVID-19
Все новости
Россия нашла замену нефти
Эксперты рассказали, какое место займет Россия в водородной энергетике будущего
Делил остров с Россией, решал конфликт в Донбассе: чем известен Евгений Марчук
В Киеве скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук
Российский Колумб: как Беринг доплыл до Америки и умер в землянке
340 лет назад родился мореплаватель Витус Беринг
Мораторий на ревакцинацию: США против, ООН воздерживается
Белый дом выступил против моратория на ревакцинацию
Деньги и удаленка: как изменился поиск работы в IT
Почти 80% IT-специалистов поменяли подход к выбору работы
Росстат сообщил о дефляции за прошедшую неделю
Цены на товары в стране с 27 июля по 2 августа снизились на 0,06%
Налог на мясо не обсуждается
Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде
Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»
Кит Харингтон попал в рехаб после съемок в «Игре престолов»
«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума
Семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого
Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте
«Просто опасен для пилотов»: у F-35 обнаружен серьезный недостаток
NASA выяснило причину недомогания пилотов F-35
Лихорадка Денге и вирус Чикунгунья. Что ждет Россию при глобальном потеплении
Жителям Петербурга грозят тропические болезни при изменении климата к 2050 году
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях