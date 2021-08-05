В Раде предупредили о катастрофе из-за Зеленского

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко предупредил, что новый рост цен на газ и электроэнергию на Украине станет настоящей катастрофой для жителей страны. Об этом сообщается на сайте партии.

Депутат назвал абсурдным очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ. По его словам, киевскую власть это абсолютно не смущает. Парламентарий уверен, что изменить ситуацию и прекратить «беспредел» позволит только полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов.

Как заявил политик, команда президента Украины Владимира Зеленского «живет в какой-то параллельной реальности», где отсутствует безработица и бедность, «где все в порядке с экономикой и доходами граждан».

«Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», — считает Бойко.

Он добавил, что ежедневный рост цен «буквально на все уже довел людей до нищеты».

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине наступила «эпоха голода и нищеты».