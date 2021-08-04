На Украине рассказали, как Минские соглашения вынуждают Киев признать потерю Крыма

Бывший первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш заявил, что требование выполнить Минские соглашения приведут к тому, что стране придется смириться с потерей Крыма. Об этом сообщает телеканал «Наш».

По его словам, попытки Украины надавить на Россию не принесли результата. Одним из вариантов решения проблемы может стать Будапештский меморандум (межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — прим. «Газета.ru»). Это позволит стране выйти из Минских соглашений, которые Гавриш считает «унизительными».

«Мы не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина, мы можем сами это делать, и нам нужно это делать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что украинские военные запретили чиновникам и депутатам посещать Донбасс, ограничения коснулись даже верховного главнокомандующего — президента Владимира Зеленского.