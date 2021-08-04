Эксперт оценил прогноз Чубайса о революционной смене элит

Появление новых источников энергии в ближайшие годы вряд ли сможет изменить конфигурацию элит в мире, рассказал политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление Анатолия Чубайса о грядущей смене мировых элит из-за революции в энергетике. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По его словам, энергетика будет участвовать в следующем технологическом рывке.

«Однако не нужно надеяться на мельницы и солнечные батареи, тем более на этаноловое топливо. На мой взгляд, новая уникальная российская ядерная установка с замкнутым топливным циклом – это действительно подход к новому энергетическому уровню развития и вообще обеспечения электроэнергетики. Подобные проекты в ближайшем времени принесут много новостей как для традиционных приверженцев топливно-энергетического комплекса, так и для тех людей, кто выступает за зеленую энергетику», — сказал он.

Дробницкий сомневается, что появление новых источников энергии в ближайшие годы повлечет за собой революционную смену элит.

«Но когда те или иные страны сделают этот технологический рывок, тогда, полагаю, расклад в мире будет действительно другим», — отметил он.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал, что новая технологическая революция в течение 2020-х годов приведет к глобальной страновой перегруппировке, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI — XXII веков.