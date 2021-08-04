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Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией с политической точки зрения. Об этом он сказал в интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, видео размещено на его Youtube-канале, передает РИА «Новости».

«Вильнюс стал не только литовской столицей, но и белорусской политической столицей, потому что в Литве сейчас сосредоточено достаточно большое количество представителей оппозиционных сил Белоруссии», — сказал Протасевич, задаваясь вопросом, что такое противостояние.

Оппозиционер считает, что противостояние Белоруссии и Литвы выгодно литовским политикам, поскольку это стало мощным драйвером для развития внешней политики балтийской республики. По его словам, непосредственно за счет поддержке Белоруссии у внешней политики Литвы появилось достаточно «много новых направлений и новых точек для каких-то громких заявлений», в связи с этим говорить о завершении конфликта пока рано.

При этом Протасевич выразил мнение, что завершение противостояния между двумя республиками будет лежать не в политической плоскости, а в экономической, так как едва ли «в Белоруссии в ближайшее время произойдут радикальные изменения, на которые рассчитывает Запад». Молодой человек уверен, что ответные меры Минска на введение санкций и недружественные заявления с точки зрения белорусского государства достаточно логичны.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее сообщалось, что в Латвии возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске.

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