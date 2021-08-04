NI: Россия накажет Украину после запуска «Северного потока — 2»

По мнению автора американского издания The National Interest Джона Рюля, после запуска газопровода «Северный поток — 2» Украина не сможет рассчитывать на широкую международную поддержку.

По мнению автора, завершение газопровода «Северный поток — 2» означает сохранение энергетической зависимости Европы от России. Перекачка газа через новый газопровод может поставить под угрозу энергетическую и национальную безопасность государств Восточной и Центральной Европы, в качестве которых Рюль указывает Украину и Польшу.

Кроме того, Джон Рюль указывает на признание Соединенными Штатами бесперспективности санкций против «Северного потока — 2» и заключение с Германией сделки на сумму около $1 млрд для перевода украинской энергетики на более экологичные ресурсы.

Главными выгодоприобретателями от «Северного потока — 2», по мнению автора материала, являются Россия и Германия. Россия получает возможность продавать газ без оглядки на транзит через другие страны и улучшение возможностей конкуренции с Норвегией — другим крупным производителем газа. А Германия сможет получать газ по более низкой цене и выступать арбитром в Восточной и Центральной Европе — среди стран, через которые ранее поступала большая часть газа.

Ранее «Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища.