Губернатор Нью-Йорка домогался до нескольких женщин

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, согласно докладу генерального прокурора штата Летиции Джеймс, домогался до нескольких женщин. Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о сотрудницах, работавших в штате и других местах. Также, по данным следствия, Куомо отомстил бывшему работнику, который публично пожаловался на его поведение.

Расследование многочисленных обвинений и сообщений о сексуальных домогательствах со стороны Куомо началось в марте.

Губернатор, по отчету, «домогался нескольких женщин и тем самым нарушил федеральное законодательство и законодательство штата».

Сам отчет состоит из 165 страниц. В нем содержатся интервью со 179 свидетелями. По показаниям, офис Куомо боялся его из-за запугиваний и вражды среди сотрудников.

В докладе говорится, что Куомо приставал к полицейскому и представителям общественности.

Как заключила Джеймс, итоги расследования показывают «тревожную, но четкую картину».

Ранее сообщалось, что губернатора Нью-Йорка 11 часов допрашивали по делу о домогательствах.