ЦИК представил новые документы об иностранных активах Грудинина

Центральный избирательный комитет (ЦИК) представил новые данные об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, которого ранее исключили из предвыборных списков КПРФ после заявления его бывшей жены, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы получили из Генеральной прокуратуры новые документы, согласно которым с сентября 2020 года он снова стал владельцем акций. А также решение Верховного суда Белиза 2020 года, что компания больше не считается ликвидированной», — заявил юрист ЦИК.

В комиссии уточнили, что иностранные активы Грудинина упоминаются также в решении Видновского суда Подмосковья по разделу имущества между Павлом Грудининым и его бывшей супругой, Ириной Грудининой. Представители директора «Совхоза имени Ленина» отрицают наличие этих новых документов.

«На сегодняшний день мой доверитель не имеет информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус - не было ни повесток, ни других документов», — заявил юрист Грудинина.

Ранее юрист нашел подтверждение активности офшора Грудинина в Белизе.

24 июля стало известно, что Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию.