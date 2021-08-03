Пушков прокомментировал заявление Зеленского о принадлежности Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором он высказался о возвращении Крыма. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это смешно — не менее смешно, чем его собственные прежние юморески», — сказал он.

По словам политика, украинская сторона всегда негативно относилась к республике в связи с пророссийскими настроениями ее жителей.

«Что же касается любви Украины к Крыму, то лучше о ней спросить его жителей: они прекрасно видели, что из Крыма все выкачивали и ничего в него не вкладывали. <...> Пасынком Украины был Крым — вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину», — добавил Пушков.

Ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет территорией России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.