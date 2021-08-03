МИД России объяснил необходимость присутствия талибов* на севере Афганистана

Директор Второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов объяснил необходимость присутствия боевиков движения Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) на севере Афганистана, сообщает РИА «Новости».

«На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации — я бы поставил на первое место ИГИЛ (организация запрещена в России), но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом», — рассказал Кабулов.

По мнению российского дипломата, «Талибан» станет сдерживающим фактором на севере Афганистана.

«У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии», — считает Кабулов.

По его словам, в ближайшее время талибы не будут представлять угрозы для северных соседей Афганистана — Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, так как движение сосредоточено на борьбе с действующим правительством страны.

«Да, оно борется с нынешним афганским правительством за влияние в стране, захватывает контроль над целым рядом уездов, пытается поставить под свой контроль провинции, многие из этих уездов и провинций как раз оказались вдоль афганского приграничья с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям», — заявил Кабулов.

Ранее в МИД России рассказали, почему талибам удается захватывать целые провинции Афганистана.