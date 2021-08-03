ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука на незаконные действия властей страны, в рамках которой политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела. Об этом сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале, разместив фото письма ЕСПЧ.

«Как видите, дело о незаконном содержании Медедчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — написал Кузьмин.

Парламентарий выразил мнение, что ЕСПЧ рассмотрит дело Медведчука раньше жалобы России, которую она подала в европейский суд против Украины — в ней осуждаются действия Киева, которые совершались с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.

Кузьмин считает, что решение ЕСПЧ в пользу Виктора Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Медведчук в середине июня обжаловал в европейский суд незаконные действия власти Украины. Политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Ранее сообщалось, что суд Киева перенес рассмотрение жалобы Медведчука на продление домашнего ареста.

В мае суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Медведчук не согласен с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.