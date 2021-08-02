Захарова отреагировала на заявление главы МИД Украины о «камнях с неба»

Утверждение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где ранее крымчанам пригрозили «камнями с неба», свидетельствует, что осталось от вооруженных сил Украины. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

До этого украинский дипломат рассказал, что страна дождется подходящего момента для возврата Крыма. Также Кулеба сравнил Крым с исторической областью Эльзас, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом.

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Кулеба хочет пообщаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кулеба убежден, что ему и Лаврову будет о чем поговорить.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.