США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну

Власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну в течение месяца – до 3 сентября. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в опубликованном в понедельник интервью американскому журналу National Interest.

«Мы получили список из двадцати четырех дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз», — сказал российский дипломат.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний лимит срока пребывания российских дипломатов в США. Подобную меру, отметил Антонов, не применяют ни к одной другой стране.

Помимо этого, рассказал дипломат, Соединенные Штаты отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российских внешнеполитических ведомств без объяснения причин.

«В результате около шестидесяти моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах», — пояснил Антонов.

Российский посол выразил надежду, что «здравый смысл восторжествует», и страны смогут договориться и нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России на принципах взаимности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена твердо противостоять давлению Вашингтона. По его словам, США за последние годы спровоцировали беспрецедентное ухудшение отношений с Россией, из-за чего российско-американские отношения «подошли к опасной конфронтационной черте».