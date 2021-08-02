Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Беларуси 18:06
Легкоатлетка Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом 18:03
Улучшилось состояние находящейся в медикаментозной коме Максим 17:58
Тренер по синхронному плаванию: была в шоке, когда начались проблемы... 17:46
Карнаж сражается с Томом Харди в новом трейлере «Венома 2» 17:45
Автоюрист назвал возможное наказание бизнесмену Бейму за смертельное ДТП в Крыму 17:41
Ученые узнали, как влияет на защиту от COVID-19 вакцинация разными препаратами 17:39
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с владельцем сети АЗС в Крыму 17:38
10-летний ребенок построил мемориал жертвам COVID-19 на территории крематория 17:34
Мамиашвили сравнил достижения Карелина и выигравшего четвертую Олимпиаду Лопеса 17:34

Слуцкий: США пытаются прикрыть агрессию НАТО в Черном море русофобией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vadim Ghirda/AP

Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка о том, что Москва якобы провоцирует Вашингтон на удар в Черном море, является попыткой «свалить с больной головы на здоровую». Такую позицию высказал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», — написал Слуцкий.

Политик отметил, что подобная риторика «диссонирует» на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России в Черном море. Он подчеркнул, что российские пограничники пресекли провокацию, и впредь будут давать жесткий отпор всем, кто попытается нарушить государственную границу страны.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко назвал слова американского адмирала опасным заявлением, содержащим неприкрытую угрозу применения силы. По его словам, напряженность в Черном море усиливается из-за того, что Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации.

До этого Роберт Берк заявил, что действия России, среди которых регулярное сопровождение судов НАТО в Черном море, провоцирует США на удар.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID
В Госдуме оценили наказание устроившему «приступ коронавируса» пранкеру Джаборову
«Борьба нанайских мальчиков»: станет ли госдолг США мировой проблемой
Эксперты оценили вероятность и последствия дефолта США
«Лишь бы стране нагадить»: что в Белоруссии думают о скандале с Тимановской
В парламенте Белоруссии негативно оценили ситуацию вокруг Тимановской
Кудрин назвал способы уйти от «изжившей себя» модели экономики
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады
Киев считает, что разрыв связей Украины и России продолжится
В Краснодаре объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса
Новости и материалы
CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Беларуси
Легкоатлетка Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом
Улучшилось состояние находящейся в медикаментозной коме Максим
Тренер по синхронному плаванию: была в шоке, когда начались проблемы с музыкой
Карнаж сражается с Томом Харди в новом трейлере «Венома 2»
Автоюрист назвал возможное наказание бизнесмену Бейму за смертельное ДТП в Крыму
Ученые узнали, как влияет на защиту от COVID-19 вакцинация разными препаратами
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с владельцем сети АЗС в Крыму
10-летний ребенок построил мемориал жертвам COVID-19 на территории крематория
Мамиашвили сравнил достижения Карелина и выигравшего четвертую Олимпиаду Лопеса
Барак Обама пригласил на день рождения 500 человек на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США
Шпионское ПО Pegasus использовали для слива личных фото женщин
Умер старейший кинематографист России Геннадий Гуревич
Горбачев назвал два удара, погубивших СССР
Соседи рассказали о похитившем 12-летнюю школьницу в Алтайском крае
Суд освободил от уголовной ответственности москвича-фигуранта «санитарного дела»
Иранский сухогруз, севший на мель под Астраханью, не угрожает судоходству
Тетя возьмет под опеку сироту из Краснодара, чья семья умерла после коронавируса
Все новости
Нарышкин заявил о «режиссуре» в расследовательской журналистике
Глава СВР связал издания «Проект» и Insider с британской группой Bellingcat
Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной
Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери
Главный в Apple, шпионаж против Китая: самые невероятные слухи про Илона Маска
СМИ сообщили о желании Илона Маска возглавить Apple
Три месяца в темноте: американцы планируют посадку на Меркурий
США предложили совершить первую в истории посадку на ближайшую к Солнцу планету
Есть шесть медалей! Десятый день Олимпиады. LIVE
Гимнасты Аблязин и Мельникова взяли серебро и бронзу в финалах на отдельных снарядах
«Шелест», «Тайфун» и «Птицелов»: чем оснащены современные ВДВ России
Уровень оснащенности ВДВ новым оружием к концу 2021 года достигнет 75%
Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Выплаты на детей школьного возраста начались со 2 августа
«Им верят, как родителям»: зачем бренды тратят десятки миллионов на рекламу у блогеров
Эксперты раскрыли бюджеты рекламных кампаний с блогерами
Птицы-волосокрады: зачем синицы ощипывают зверей
Ученые застали синиц за вырыванием меха у хищников
Обвинение «Современника» в оскорблении ветеранов, новые «Сваты» и «Гардемарины»
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории
Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
Академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Ученый назвал три категории людей, невосприимчивых к COVID-19
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях