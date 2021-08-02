Слуцкий: США пытаются прикрыть агрессию НАТО в Черном море русофобией

Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка о том, что Москва якобы провоцирует Вашингтон на удар в Черном море, является попыткой «свалить с больной головы на здоровую». Такую позицию высказал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», — написал Слуцкий.

Политик отметил, что подобная риторика «диссонирует» на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России в Черном море. Он подчеркнул, что российские пограничники пресекли провокацию, и впредь будут давать жесткий отпор всем, кто попытается нарушить государственную границу страны.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко назвал слова американского адмирала опасным заявлением, содержащим неприкрытую угрозу применения силы. По его словам, напряженность в Черном море усиливается из-за того, что Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации.

До этого Роберт Берк заявил, что действия России, среди которых регулярное сопровождение судов НАТО в Черном море, провоцирует США на удар.