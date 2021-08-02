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Кулеба пригрозил России «камнями с неба»

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона дождется момента, чтобы «вернуть» Крым, и пригрозил России «камнями с неба». Об этом он рассказал в интервью Евгению Киселеву, опубликованному на YouTube-канале «Кисельные Берега».

По его словам, «возвращение» полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.

После этого министр отметил, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Он уточнил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий «вернул его под свой контроль».

«Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», — подчеркнул он.

По его мнению, украинской стороне необходимо вести ту же политику.

«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — добавил Кулеба.

Ранее экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос сообщил, что Украина должна готовиться «победить Россию» после того, как та ослабнет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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