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В Киргизии заявили о добровольном приезде Акаева в Бишкек

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов заявил, что экс-президент страны Аскар Акаев добровольно приехал в Бишкек для того, чтобы дать показания в рамках уголовного дела, связанного с золоторудным месторождением «Кумтор». Об этом сообщает 24.kg.

По словам экс-премьера, Акаев готов сотрудничать со следствием.

«(Президент Киргизии — прим.) Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ», — сказал Кулов.

Ранее сообщалось, что разыскиваемого экс-президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке.

В начале июля бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате так называемой «тюльпановой революции». В ходе переворота потерял власть и Бакиев, руководивший страной в 2005 — 2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиева заочно приговорили к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции из Белоруссии, но каждый раз получал отказ.

Бакиев сейчас является гражданином Белоруссии, а Акаев проживал в Москве с российским паспортом.

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