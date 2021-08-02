В штабе Тихановской рассказали, как помогают спортсменке Тимановской

Пресс-секретарь одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала «Газете.Ru», какие действия штаб политика предпринял, чтобы помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, пытающейся найти убежище в Европе после конфликта с тренерами олимпийской сборной Белоруссии.

«Уже связались с диаспорой, с ведущими СМИ, связываемся с послами европейских стран в Японии и с послом Японии тут, в Вильнюсе. Держим руку на пульсе — чтобы оказать помощь и не навредить спортсменке. Поможем ей в осуществлении того решения, которое она примет», — отметила представитель Тихановской.

По ее словам, история с Тимановской является попыткой похищения.

«Если человека пытаются насильно, вопреки его желанию, перевезти куда бы то ни было — это попытка похищения. Так было всегда. Так остается и сейчас. Это нарушение базовых прав человека», — подчеркнула Красулина.

Скандал с белорусской легкоатлеткой начался с ее поста в Instagram, в котором спортсменка раскритиковала тренерский состав сборной за то, что девушку без ее ведома внесли в заявку на эстафету 4х400 м. Она утверждает, что после этого ее сняли с забега и попытались насильно вывезти в Минск. За помощью она обратилась к японской полиции, которая предоставила девушке охрану.

Ранее сообщалось, что Польша готова предоставить убежище Тимановской, спортсменка уже находиться на территории посольства страны в Японии. При этом в Национальном олимпийском комитете Белоруссии указывали, что легкоатлетку сняли с Игр по заключению врачей — «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».